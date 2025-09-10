    Tenistka Kalinská: Rune mi napísal desaťkrát a potom to vzdal. Asi je zúfalý

    Dvadsaťšesťročná Anna Kalinská kedysi randila s austrálskym búrlivákom Nickom Kyrgiosom. Nedávno sa rozišla s Jannikom Sinnerom.

    BRATISLAVA. Ruská tenistka Anna Kalinská sa začiatkom tohto roka rozišla s už aktuálne svetovou dvojkou Talianom Jannikom Sinnerom. Ten ich vzťah priznal počas minulého roka.

    Spomínaná hráčka "bieleho športu" v rozhovore s niekdajšou tenistkou Annou Čakvetadzeovou prezradila, že o ňu mali záujem aj iní tenisti. Medzi nimi je údajne aj svetová jedenástka Holger Rune z Dánska. Nie je však jediný, kto sa usiloval pozvať ju na rande. Aktuálne ju už nekontaktujú tak často, no aj tak už na to ani neodpovedá.

    "Jeden mi napísal asi desaťkrát a potom to vzdal," povedala Ruska a priznala, že to bol práve Rune. "Píše všetkým. Má o sebe príliš vysokú mienku. Možno je len zúfalý," pokračovala Kalinská, ktorej v rebríčku patrí 32. pozícii.

    Dvadsaťdvaročný Dán na to na sociálnej sieti reagoval svojsky: "Haha. Možno sú to len kultúrne rozdiely. Anna si vyložila komentár k jej príbehu ako pozvánku na rande. Keď chcem ísť na rande, poviem si oň. Nebojte sa."

    To však nie je prvýkrát, kde sa Rune spomína v podobnom kontexte. Pomerne nedávno to isté tvrdila aj Kalinskej krajanka 28-ročná Veronika Kudermetovová. Písal jej vraj správy, v ktorých chcel niečo viac ako priateľstvo.

    "Povedala som mu, že som pre neho príliš stará a ak sa pozrie na moje sociálne siete, tak uvidí, že som vydatá. Ospravedlnil sa a odvtedy ma ani nepozdraví, keď sa stretneme na turnajoch," uviedla 26. tenistka v rebríčku WTA.

    Dvadsaťšesťročná Kalinská kedysi chodila s austrálskym búrlivákom Nickom Kyrgiosom. Toho opísala ako "nie zlého chlapca, len zlého človeka". Minulý rok sa objavila po boku Sinnera, no po niekoľkých mesiacoch sa rozišli.

