VIDEO: Anisimovová v druhom semifinále otočila duel s Osakovou. Hrali sa až dva tajbrejky

US Open 2025
Ženy - dvojhra - semifinále:
Amanda Anisimovová (USA-8) - Naomi Osaková (Jap.-23) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3
NEW YORK. Americká tenistka Amanda Anisimovová postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V druhom piatkovom semifinále zvíťazila v pozícii nasadenej osmičky nad dvadsaťtrojkou podujatia Naomi Osakovou z Japonska 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.
Anisimovová sa predstaví vo finále turnajov veľkej štvorky druhýkrát v sérii a celkovo druhýkrát v kariére.
Prvé finále vo Wimbledone bolo pre ňu nepríjemnou skúsenosťou, s Igou Swiatekovou prehrala dvakrát 0:6.
Osaková nepridá piaty grandslamový titul a skončila sa jej impozantná séria 14:0 v zápasoch štvrťfinále, semifinále a finále na major turnajoch.
VIDEO: Zostrih zápasu Anisimovová - Osaková
Vyrovnaný duel trval 2 hodiny a 56 minút a skončil sa takmer o jednej ráno miestneho času.
V prvom sete Osaková viedla 5:4 a podávala na víťazstvo, no neuspela a set získala až v tajbrejku. V druhom sete si obe hráčky neudržali podanie hneď trikrát a opäť musela rozhodnúť skrátená hra, tú Anisimovová ovládla.
V rozhodujúcom treťom sete bola kľúčová štvrtá hra. Tá ako jediná priniesla brejk, keď Anisimovová využila hneď prvú možnosť na získanie podania súperky.
Osaková sa dostala k brejkbalu až v deviatej hre, keď už Anisimovová podávala na víťazstvo, no nevyužila dva brejkbaly a Američanka premenila tretí mečbal.