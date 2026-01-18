Keď oznamovala zmenu národnosti, použila slová inej hráčky. Nevidím na tom nič zlé, vraví tenistka

Ruská rodáčka Anastasia Potapovová v nedeľu zľahčila reakcie fanúšikov na podobnosti medzi oznámením zmeny jej športovej príslušnosti a vyhlásením ďalšej tenistky narodenej v Rusku Darie Kasatkinovej. Podľa nej nie je nič zlé na tom „požičať si dokonalé slová“.
V decembri svetová päťdesiatka päť zmenila medzinárodnú príslušnosť na rakúsku a informovala o tom na sociálnych sieťach. Pozorní fanúšikovia si rýchlo všimli nápadnú podobnosť s príspevkom Kasatkinovej z obdobia, keď začala reprezentovať Austráliu.
Potapovová vo svojom vyhlásení uviedla, že Rakúsko je „miesto, ktoré milujem, je neuveriteľne otvorené a cítim sa tam úplne ako doma“, pričom použila presne rovnaké znenie, akým Kasatkinová opísala Austráliu v marci.
Na paralely reagovala aj samotná Kasatkinová, keď na sieti X napísala: „nie, nie sme z tej istej agentúry.“
Na otázku k celej situácii na Australian Open Potapovová novinárom povedala: „Úprimne, nevidím na tom nič zlé, pretože sa to ani nedá povedať lepšie.
A prečo nie? Boli to dokonalé slová. Páčili sa mi, páčili sa celému môjmu tímu, všetkým okolo. Tak sme to jednoducho skúsili,“ dodala po víťazstve 3:6, 7:5, 6:2 nad Holanďankou Suzan Lamensovou v prvom kole.
„Nemyslím si, že sa stalo niečo hrozné. Podľa mňa to médiá len zbytočne nafúkli, pretože sa im nepáčil samotný fakt, že sa to stalo. Veď koho dnes zaujímajú príspevky, však?“ pokračovala.
V druhom kole čaká 24-ročnú tenistku Britka Emma Raducanuová, víťazka US Open z roku 2021.
Potapovová v uplynulom období nastupovala na okruhu WTA ako neutrálna športovkyňa po tom, čo ruskí a bieloruskí hráči nemohli po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 súťažiť pod vlastnými vlajkami.
Patrí k viacerým tenistkám narodeným v Rusku, ktoré v posledných rokoch zmenili športovú príslušnosť. Okrem Kasatkinovej sú to napríklad Elena Rybakinová (Kazachstan), Kamilla Rachimovová (Uzbekistan) či Polina Kudermetovová (Uzbekistan).
