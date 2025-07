ONLINE: Amanda Anisimovová - Iga Swiateková dnes (finále, Wimbledon, LIVE)

Iga Świateková Iga Šwiateková se může stát historicky první polskou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. Už nyní platí, že Polsko má nyní první finalistku třetího grandslamu sezony od roku 2012, kdy Agnieszka Radwańská podlehla ve třech setech Sereně Williamsové. Świateková přitom nezažívá úplně ideální období. Na titul čeká od loňského Roland Garros. Z pozice světové jedničky se propadla v žebříčku WTA na čtvrtou pozici, byť tedy nutno podotknout, že její žebříčkový pád byl způsobený i tříměsíčním trestem za doping. Úplně nezazářila ani na oblíbené antuce. V Paříži vypadla v semifinále s Běloruskou Sabalenkovou a spekulovalo se dokonce o tom, že vynechá travnatou část sezony. Nicméně již finále na pětistovce v Bad Homburgu značilo, že by se mohla Šwiateková na svém nejméně oblíbeném povrchu zvednout. Vítězka juniorské dvouhry z roku 2018 došla do prvního finále po více než roce. V něm prohrála s Američankou Pegulaovou. Na Wimbledonu pak momentálně nejslavnější polská sportovkyně vylepšila své maximum, kterým bylo čtvrtfinále z roku 2023. Aktuálně platí, že vyjma Melbourne postoupila na všech grandslamech v singlu minimálně do finále (kdysi se probojovala do finále debla v Austrálii). Dnes může zapsat svůj šestý grandslamový titul po čtyřech z Paříže a jednoho z New Yorku.

