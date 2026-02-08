ONLINE: Alexandre Müller - Norbert Gombos dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

Slovensko a Francúzsko dnes hrali 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.
Vo štvrtom zápase dvojhry bude súperom Norberta Gombosa domáci Alexandre Müller.
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alexandre Müller - Norbert Gombos (tenis, Davis Cup, 1, kolo kvalifikácie, Francúzsko - Slovensko, výsledky, nedeľa, naživo)
Davis Cup 2026
08.02.2026 o 16:30
5. kolo
Müller
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Gombos
Prenos
Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Alexandre Müller a za slovenský zas Norbert Gombos.
Müller odštartoval novú sezónu v Honkongu, kde po úvodnej výhre našiel koniec už v druhom kole na rakete Girona. Priestor na odvetu mal pritom hneď o niekoľko dní v prvom kole v Aucklande, kde však americkému tenistovi podľahol znova v dvoch setoch. Zúčastnil sa taktiež prvého grandslamu tohto roka, keď v prvom kole Australian Open zvíťazil po takmer štvorhodinovom boji v päťsetovej bitke nad domácim Popyrinom. V druhom kole bol nad jeho sily neskorší semifinalista Zverev, proti ktorému však zvládol uhrať aspoň set. 29-ročnému tenistovi aktuálne patrí v rebríčku 49. pozícia, pričom sa jeho kariérneho maxima dočkal v minulom roku, keď sa umiestnil na 39. mieste.
Gombos odštartoval rok porážkou v Nottinghama. Následne však zaznamenal dlhú cestu v Glasgowe, kde mu po troch víťazstvách vystavil stopku až v semifinále nasadená dvojka Chidekh. Na ďalšom turnaji v Quimpere však neuspel, keď podľahol v kvalifkácii Lokolimu. V súčasnosti mu patrí v rebríčku ATP až 300. pozícia.
Müller odštartoval novú sezónu v Honkongu, kde po úvodnej výhre našiel koniec už v druhom kole na rakete Girona. Priestor na odvetu mal pritom hneď o niekoľko dní v prvom kole v Aucklande, kde však americkému tenistovi podľahol znova v dvoch setoch. Zúčastnil sa taktiež prvého grandslamu tohto roka, keď v prvom kole Australian Open zvíťazil po takmer štvorhodinovom boji v päťsetovej bitke nad domácim Popyrinom. V druhom kole bol nad jeho sily neskorší semifinalista Zverev, proti ktorému však zvládol uhrať aspoň set. 29-ročnému tenistovi aktuálne patrí v rebríčku 49. pozícia, pričom sa jeho kariérneho maxima dočkal v minulom roku, keď sa umiestnil na 39. mieste.
Gombos odštartoval rok porážkou v Nottinghama. Následne však zaznamenal dlhú cestu v Glasgowe, kde mu po troch víťazstvách vystavil stopku až v semifinále nasadená dvojka Chidekh. Na ďalšom turnaji v Quimpere však neuspel, keď podľahol v kvalifkácii Lokolimu. V súčasnosti mu patrí v rebríčku ATP až 300. pozícia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.