Po úvodných dvojhrách vyhráva Holandsko 2:0, Molčan aj Klein svoje zápasy prehrali

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:

Slovenského kapitána Tibora Tótha mrzelo, že jeho zverenci neuspeli v úvodných dvojhrách. "Videli sme dva tesné zápasy. Lukáš podal veľmi dobrý výkon. Škoda prvého setu, v ktorom nevyužil dva setbaly.

Tesne mu to ušlo. Alexovi sa ťažko dostávalo do hry, lebo van Rijthoven vynikajúco servoval, mal vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania. Uvidíme, koho postavíme do štvorhry, musíme si to ešte prebrať," povedal pre JOJ Šport.