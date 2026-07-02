ONLINE: Alex Molčan - Jiří Lehečka dnes, Wimbledon 2026 LIVE (2. kolo)

Slovenský tenista Alex Molčan a Čech Jiří Lehečka sa dnes stretnú v zápase 2. kola na grandslamovom Wimbledone.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Jiří Lehečka dnes (dvojhra mužov, 2. kolo, Wimbledon 2026, výsledky, štvrtok, LIVE)
Wimbledon - muži 2. kolo 2026
02.07.2026 o 15:30
Lehečka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Prenos
Program na kurtu č. 18
12:00 Fery – Virtanen
Blinkovová – Kosťuková
Lehečka – Molčan
12:00 Fery – Virtanen
Blinkovová – Kosťuková
Lehečka – Molčan
Vzájemné zápasy
Oba tenisté se utkali během pandemie koronaviru na antuce v rámci Poháru přátelství. Molčan vyhrál ve třech setech. Pro dnešní utkání je tento zápas nepodstatný.
Oba tenisté se utkali během pandemie koronaviru na antuce v rámci Poháru přátelství. Molčan vyhrál ve třech setech. Pro dnešní utkání je tento zápas nepodstatný.
Alex Molčan
Zatímco česká jednička se nachází v žebříčku ATP na 14. pozici, tak ta slovenská figuruje na 101. příčce. Slováci zkrátka nemají jediného hráče v TOP 100 a prochází si obrovskou krizí. Bývalá světová osmatřicítka se vrátila na Wimbledon poprvé od roku 2023. Jejím maximem je třetí kolo před čtyřmi lety. V letošní sezoně musel Molčan často do kvalifikace. Dařilo se mu na antuce, kdy postoupil v Bukurešti do čtvrtfinále a v Mnichově dokonce do semifinále. Tím, že nezvládl kvalifikaci v Paříži, tak se představil na challengeru v Prostějově, kde podlehl až ve finále Baezovi. Na trávě odehrál jediný turnaj na Mallorce, kde se kvalifikoval a v prvním kole hlavní soutěže prohrál 6:2, 6:7, 6:7 s Maďarem Marozsánem. Do Wimbledonu vstoupil výhrou ve čtyř setech s Němcem Altmaierem.
Zatímco česká jednička se nachází v žebříčku ATP na 14. pozici, tak ta slovenská figuruje na 101. příčce. Slováci zkrátka nemají jediného hráče v TOP 100 a prochází si obrovskou krizí. Bývalá světová osmatřicítka se vrátila na Wimbledon poprvé od roku 2023. Jejím maximem je třetí kolo před čtyřmi lety. V letošní sezoně musel Molčan často do kvalifikace. Dařilo se mu na antuce, kdy postoupil v Bukurešti do čtvrtfinále a v Mnichově dokonce do semifinále. Tím, že nezvládl kvalifikaci v Paříži, tak se představil na challengeru v Prostějově, kde podlehl až ve finále Baezovi. Na trávě odehrál jediný turnaj na Mallorce, kde se kvalifikoval a v prvním kole hlavní soutěže prohrál 6:2, 6:7, 6:7 s Maďarem Marozsánem. Do Wimbledonu vstoupil výhrou ve čtyř setech s Němcem Altmaierem.
Jiří Lehečka
Jiří Lehečka vstupuje do tohoto zápasu jako papírový favorit. Do Wimbledonu přicestoval jako česká jednička a čtrnáctý tenista planety. V letošní sezoně ještě na titul čeká. Zahrál si finále tisícovky v Miami proti Sinnerovi a v Madridu na antuce postoupil do čtvrtfinále. V travnaté části roku prohrál v semifinále pětistovky v Berlíně se Sheltonem z mečbolů, poté vypadl v Queensu v osmifinále překvapivě s Hijikatou.
V prvním kole Wimbledonu vyřadil Australana Popyrina 6:4, 6:2, 6:4. Byla to pro něj vůbec první výhra na grandslamu v roce 2026. V Austrálii totiž skončil s francouzským kvalifikantem Geou a na Rolland Garros pak nestačil na bývalého hráče TOP 10 Carreňa. V ani jednom utkání neuhrál žádný set.
Jiří Lehečka vstupuje do tohoto zápasu jako papírový favorit. Do Wimbledonu přicestoval jako česká jednička a čtrnáctý tenista planety. V letošní sezoně ještě na titul čeká. Zahrál si finále tisícovky v Miami proti Sinnerovi a v Madridu na antuce postoupil do čtvrtfinále. V travnaté části roku prohrál v semifinále pětistovky v Berlíně se Sheltonem z mečbolů, poté vypadl v Queensu v osmifinále překvapivě s Hijikatou.
V prvním kole Wimbledonu vyřadil Australana Popyrina 6:4, 6:2, 6:4. Byla to pro něj vůbec první výhra na grandslamu v roce 2026. V Austrálii totiž skončil s francouzským kvalifikantem Geou a na Rolland Garros pak nestačil na bývalého hráče TOP 10 Carreňa. V ani jednom utkání neuhrál žádný set.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:30.