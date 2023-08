ONLINE: Alex Molčan - Grigor Dimitrov dnes (US Open 2023, LIVE)

NEW YORK. Slovenský tenista Alex Molčan hrá dnes zápas 1. kola na grandslamovom US Open. V New Yorku bude jeho súperom Grigor Dimitrov.

Rodák z Prešova hral v hlavnej časti záverečného grandslamu sezóny dvakrát a jeho maximom je postup do tretieho kola spred dvoch rokov.

Bulhar je podstatne skúsenejší. V roku 2019 mu tesne ušlo finále, no v posledných troch ročníkoch zakaždým vypadol už na druhej prekážke.

Pôjde o prvý vzájomný zápas, no kým Dimitrov sa pripravoval vo Washingtone a Cincinnati, Molčan hral naposledy na tvrdom povrchu ešte v marci v Miami.