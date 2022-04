Molčan sa teší z najväčšej výhry v kariére: Takticky som to dobre zvládol

MARRAKÉŠ, BRATISLAVA. Slovenský tenista Alex Molčan dosiahol mimoriadny úspech v doterajšej kariére, na turnaji ATP v marockom Marrákeši totiž zdolal v 2. kole hráča z elitnej desiatky svetového rebríčka.

Molčan v boji o štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Felixa Augera-Aliassima z Kanady za 156 minút 6:4, 2:6, 7:6 (7). Kanaďan je v hodnotení ATP na 9. pozícii.

O postup do semifinále zabojuje Molčan proti Holanďanovi Boticovi van de Zandschulpovi, šestke "pavúka".



"Som veľmi rád, že sa mi podarilo zvíťaziť nad hráčom top 10. Chcel som mu to hrať viac do bekhendu, aj keď to nie je vôbec jednoduché, pretože z forhendu dokáže vyvinúť obrovský tlak a potom je ťažké sa do toho bekhendu dostať.