ONLINE: Alex Molčan - Denis Shapovalov dnes, ATP Mníchov 2026 LIVE (štvrťfinále)

ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Denis Shapovalov dnes (tenis, ATP Mníchov 2026, štvrťfinále, štvrtok, LIVE)
ATP Mnichov Štvrťfinále 2026
17.04.2026 o 15:30
Shapovalov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Prenos
Alex Molčan
Hoci sa postavenie slovenského tenistu postupne prepadalo, v posledných týždňoch si v aktualizácii rebríčka polepšil o niekoľko desiatok miest. Aktuálne mu tak patrí vo svetovom rebríčku ATP celková 166. pozícia. Môže za to nie len predposledný turnaj v Zadare, kde Molčan dokráčal po dvoch víťazstvách až do štvrťfinále, kde následne musel duel skrečovať, ale aj v Bukurešti, kde postúpil do hlavnej časti turnaja po úspešnej dvojkolovej kvalifikácii a po úvodnom kole zdolal v ďalšom zápase nasadenú jednotku Gabriela Dialla z Kanady. Okrem spomínaného triumfu si v prebiehajúcej sezóne však slovenský tenista pripísal cenné víťazstvo aj proti inému favoritovi, keď sa na Davis Cupe postaral o zisk bodu pre Slovensko po víťazstve 2:0 na sety proti Alexandremu Mullerovi. Statočne pritom bojoval aj proti aktuálnej 27-ke Arthurovi Rinderknechovi, ktorému podľahol po dvojhodinovej bitke. Jeden z najcennejších víťazstiev pritom zaznamenal len dva dozadu, keď zdolal svetovú jedenástku Alexandra Bublika 2:0. Do štvrťfinále v Mníchove postúpil cez domáceho Daniela Altmaiera, pričom sa tešil vôbec len z druhého postupu do štvrťfinále v rámci kategórie turnajov ATP 500 a vyššie.
Denis Shapovalov
Kanadský tenista odštartoval sériu dvoma prehrami, pričom na Australian Open skončil v druhom kole na rakete Čiliča po troch setoch. V Dallase však následne postúpil až do semifinále, kde nestačil na turnajovú dvojku Sheltona po trojsetovej bitke. Z posledných troch turnajov na tvrdom povrchu došiel najďalej na Indian Wells, kde zdolal Tritripasa a Etcheverryho. V treťom zápase už ale nestačil na Sinnera. Prechod na antuku mu taktiež nevyšiel, keď v Monte Carle vypadol už v prvom kole s kvalifikantom Blockxom z Belgicka po trojsetovej bitke. V Mníchove si na úvod poradil s osmičkou Griekspoorom po dvojhodinovej bitke v troch setoch, následne zdolal aj Maroszana z Maďarska v dvoch setoch. Aktuálne mu tak patrí vo svetovom rebríčku 39. miesto.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v Mníchove, kde sa na antuke proti sebe v rámci štvrťfinále postaví Denis Shapovalov a Alex Molčan.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa proti sebe stretli v roku 2022 na tvrdom povrchu.
2022 – Shapovalov (1) 2:0 Molčan (Dauha – osemfinále)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.