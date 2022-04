Molčan vzdoroval hráčovi Top 10, napokon mu tesne podľahol

MNÍCHOV. Slovenský tenista Alex Molčan nestačil v 2. kole dvojhry na turnaji ATP v Mníchove na Caspera Ruuda. Vo štvrtkovom zápase podľahol siedmemu hráčovi rebríčka ATP po tuhom boji v troch setoch 6:3, 4:6, 4:6.

Molčan vzal v úvodnom sete svojmu nórskemu súperovi až tri podania a favorizovanému Ruudovi tak nepomohol ani úspešný brejk za stavu 5:2.

Do druhého setu však slovenský tenista vstúpil stratou servisu a v záverečnom nedotiahol do konca viacero dobre rozbehnutých gemov. Nakoniec prišiel za stavu 4:4 o vlastné podanie a Ruud dotiahol zápas do víťazného konca.