Dokonalý výkon privádzal súpera do rozpakov. Molčan vyradil v Mníchove svetovú jedenástku

ATP Mníchov 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Alex Molčan (SR) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:2
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP 500 Mníchov 2026 do druhého kola.
V úvodnom zápase z pozície kvalifikanta vyradil nasadenú trojku a svetovú jedenástku Alexandra Bublika v dvoch setoch 6:4 a 6:2.
V ďalšom kole narazí na domáceho tenistu Daniela Altmaiera, ktorý figuruje v rebríčku na 56. pozícii.
Molčan sa vďaka víťazstvu stane novou slovenskou jednotkou. V live vydaní mu patrí 134. miesto.
Molčan hneď v úvodnom geme čistou hrou prelomil podanie Bublika a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0.
Kazach síce následne vyrovnal na 2:2, no v piatom geme opäť prišiel o servis. Molčan pri vlastnom podaní odskočil súperovi na 4:2 a prvý set dotiahol do úspešného konca.
V druhom dejstve si slovenský daviscupový reprezentant vďaka dvom rýchlym brejkom vybudoval náskok 5:1 a šancu na postup do 2. kola už z rúk nepustil. V ôsmej hre premenil druhý mečbal.
„Dnes som odohral dobrý zápas, sústredil som sa na svoju hru. Je možné, že mi pomohli aj odohraté zápasy v kvalifikácii.
S Bublikom sme hrali na centrálnom dvorci, na ktorom som nastúpil už v sobotu proti Carballesovi Baenovi.
Je trošku iný ako ostatné, takže tá skúsenosť mi určite pomohla a bola to výhoda. Každopádne som rád, že som vyhral,“ citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.
Vďaka víťazstvu nad Bublikom sa Molčan posunie späť na pozíciu slovenskej singlovej jednotky.