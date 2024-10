Finále v Pekingu prinieslo strhujúcu bitku. Alcaraz zdolal svetovú jednotku a oslavuje titul

"Bol to naozaj tesný súboj, obaja sme mohli vyhrať na dva sety. Jannik s úrovňou svojej hry opäť ukázal, že je najlepší hráč na svete. Je to neuveriteľné, ale bola to naozaj vysoká kvalita tenisu po fyzickej i psychickej stránke.

Prvý set mi nevyšiel, aj keď som mal svoje šance, ale vo všeobecnosti som na seba hrdý. Na to, ako som sa so zápasom popasoval a ako som to zvládol. Pre mňa to bol naozaj dobrý súboj," citovala Alcaraza agentúra Reuters.