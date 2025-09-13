Nepotvrdili úlohu favoritov. Pešič sám odstúpil z funkcie trénera srbskej reprezentácie

Svestislav Pešič.
Svestislav Pešič. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2025 o 14:30
Je čas nájsť nového trénera, ktorý bude pokračovať v tom, čo sme začali, povedal 76-ročný kouč.

BELEHRAD. Tréner basketbalistov Srbska Svestislav Pešič odstúpil z funkcie. Stalo sa tak po tom, čo jeho tím prekvapujúco vypadol v osemfinále ME s Fínskom.

Srbi v zostave s hviezdou NBA Nikolom Jokičom patrili k najväčším favoritom turnaja, no vypadli už v úvodnom zápase vyraďovačky po výsledku 86:92.

„Je čas nájsť nového trénera, ktorý bude pokračovať v tom, čo sme začali,“ povedal 76-ročný Pešič pre noviny Politika.

„Bolo mi cťou byť hlavným koučom srbského národného tímu a trénovať najlepších srbských basketbalistov.“

Pešič povedal, že pomôže federácii nájsť nového trénera a že je pripravený podeliť sa s ním o svoje skúsenosti.

Pešič doviedol Nemecko k titulu majstra Európy v roku 1993 a bývalú Juhosláviu k titulom na ME 2001 a MS 2002.

So Srbskom skončil druhý na MS v roku 2023 a v roku 2024 získal bronz na OH v Paríži.

