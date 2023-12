Do turnaja vstupuje na záver prvého hracieho dňa aj domáca reprezentácia Švédska. Tri korunky privítajú Lotyšsko.



Švédsko to bude mať náročné. Pre Tre kronor je domáce podujatie skvelou previerkou a šancou na zisk zlatých medailí. Severania odštartujú turnaj s najvyššími métami. Navyše, v tíme sa naháňa mnoho draftovaných hokejistov, ktorí by mali patriť k ozdobám turnaja.



Lotyšsko bude na turnaji patriť k zaujímavým tímom. Pre pobaltskú krajinu to bude náročná skúška, nakoľko v tíme skončilo viacero hráčov z uplynulého roka. Teraz však však sú očakávania od mien ako Dans Ločmelis či Sandis Vilmanis.