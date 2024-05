Z pôrodnice rovno na MS. Švajčiari hlásia už siedmu posilu z NHL

Švajčiarom by v tomto zápase mal byť k dispozícii už aj Kevin Fiala.

PRAHA. Hokejisti Švajčiarska zvládli úvodné dva zápasy na MS v Prahe , no už v pondelok ich čaká veľká výzva v podobe súboja proti domácemu tímu.

Fiala mal pôvodne šampionát v Česku vynechať, keďže so svojou manželkou Jessicou očakávali narodenie prvého potomka.

"Chcem sa poďakovať svojej žene Jessice, ktorá mi to umožnila a ktorá ma v tom po celý čas podporovala. Nie je to samozrejmosť a ja si to naozaj vážim. Veľmi sa teším na tím a na turnaj v Českej republike," cituje ho iDnes.cz.

K tímu sa má pripojiť v pondelok a zrejme si obuje korčule už v zápase proti Česku. Tie sú vždy pre neho špeciálne. Narodil sa totiž českým rodičom vo Švajčiarsku, pretože tu jeho otec hrával nižšiu hokejovú ligu.