MS v hokeji 2022: Švajčiari sú stále stopercentní, Kazachstan ich však trápil

Švajčiarsko poráža Kazachstan tesne 3:2. Švajčiari boli celý čas lepší, mali množstvo šancí, no len ťažko prekonávali brankára Šutova. Kazachstan po celý čas bojoval, podarilo sa mu streliť dva góly, ale na vyrovnanie už nedosiahol.

Švajčiarsko poráža Kazachstan tesne 3:2. Švajčiari boli celý čas lepší, mali množstvo šancí, no len ťažko prekonávali brankára Šutova. Kazachstan po celý čas bojoval, podarilo sa mu streliť dva góly, ale na vyrovnanie už nedosiahol.

Corvi prihral Ambühlovi, ten mu chcel puk vrátiť, no prihrávku zblokoval vracajúci sa kazašský hráč.

Corvi prihral Ambühlovi, ten mu chcel puk vrátiť, no prihrávku zblokoval vracajúci sa kazašský hráč.

Švajčiarsko dalo gól! Švajčiari strieľajú zrejme poisťujúci gól. Vyhrali súboj o puk za bránou, Ambühl ho poslal k žŕdke, kde zostal úplne zabudnutý FABRICE HERZOG a ten už nemal problém zasunúť puk do odkrytej brány. Asistencia: A. Ambühl

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Švajčiarsko dalo gól! Švajčiari strieľajú zrejme poisťujúci gól. Vyhrali súboj o puk za bránou, Ambühl ho poslal k žŕdke, kde zostal úplne zabudnutý FABRICE HERZOG a ten už nemal problém zasunúť puk do odkrytej brány. Asistencia: A. Ambühl

Valk sa sťahovačkami dostal cez brániaceho hráča a po ľade zakončil do pripraveného Aeschlimanna.

Valk sa sťahovačkami dostal cez brániaceho hráča a po ľade zakončil do pripraveného Aeschlimanna.

Šalapov strieľal, švajčiarsky hráč sa mu obetavo hodil do strely. Zaujímavé je to na oboch stranách klziska.

Šalapov strieľal, švajčiarsky hráč sa mu obetavo hodil do strely. Zaujímavé je to na oboch stranách klziska.

Veľká chyba Kazachstanu, Herzog korčuľoval od útočnej modrej sám na bránu. Z pravého kruhu vystrelil do hrude brankára, vlastnú strelu aj dorazil, ale iba do lapačky Šutova.

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Veľká chyba Kazachstanu, Herzog korčuľoval od útočnej modrej sám na bránu. Z pravého kruhu vystrelil do hrude brankára, vlastnú strelu aj dorazil, ale iba do lapačky Šutova.

Kazachstan dal gól! To, čo sa Kazachstanu nepodarilo v rovnovážnom stave ani v presilovke, sa mu darí teraz v oslabení a zo zápasu je razom dráma. Meierovi puk odskočil, Kazachstan išiel do prečíslenia, JESSE BLACKER strieľal sám a trafil popod rameno Aeschlimanna, klasický teplomer.

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Kazachstan dal gól! To, čo sa Kazachstanu nepodarilo v rovnovážnom stave ani v presilovke, sa mu darí teraz v oslabení a zo zápasu je razom dráma. Meierovi puk odskočil, Kazachstan išiel do prečíslenia, JESSE BLACKER strieľal sám a trafil popod rameno Aeschlimanna, klasický teplomer.

Švajčiari sami založili útok Kazachov, Ševčenka však potom vytlačili do rohu k mantinelu.

Švajčiari sami založili útok Kazachov, Ševčenka však potom vytlačili do rohu k mantinelu.

Egli pálil príklepom k vzdialenejšej tyčke, Šutov išiel do rozkľaku a vyrazil pravým betónom.

Egli pálil príklepom k vzdialenejšej tyčke, Šutov išiel do rozkľaku a vyrazil pravým betónom.

Akolzin nabral rýchlosť, viezol puk za bránu, no neobišiel ju, prihrával za seba, Petuchov však Aeschlimanna neprekonal.

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Akolzin nabral rýchlosť, viezol puk za bránu, no neobišiel ju, prihrával za seba, Petuchov však Aeschlimanna neprekonal.

Siegenthaler sa z uhla natlačil do koncovky, Šutov úspešne zasiahol.

Siegenthaler sa z uhla natlačil do koncovky, Šutov úspešne zasiahol.

Švajčiarsko dalo gól! Sam. Danijar chcel hrať puk rukou, no minul, DARIO SIMION sa dostal cez neho a jeho strela k žŕdke sa zastavila až v sieti. Švajčiarsko vedie o dva góly.

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Švajčiarsko dalo gól! Sam. Danijar chcel hrať puk rukou, no minul, DARIO SIMION sa dostal cez neho a jeho strela k žŕdke sa zastavila až v sieti. Švajčiarsko vedie o dva góly.

Puk už smeroval do brány, Blacker ho však vo vzduchu odpálil!

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Puk už smeroval do brány, Blacker ho však vo vzduchu odpálil!

Malginova tutovka, vychytal ho kazašský gólman. O pár sekúnd nato znova. A to hrajú Švajčiari v oslabení.

Online: Švajčiarsko - Kazachstan, LIVE prenos z MS v hokeji 2022 | SPORTNET Malginova tutovka, vychytal ho kazašský gólman. O pár sekúnd nato znova. A to hrajú Švajčiari v oslabení.

23:52