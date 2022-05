MS v hokeji 2022: Dánsko prestrieľalo Taliansko, napokon vyhralo len tesne

Dánská reprezentace zahájila světový šampionát ve Finsku fantasticky, když deklasovala Kazachstán 9:1. Výrazně méně se jí nicméně dařilo proti Švýcarsku. Se soupeřem držela krok pouze úvodních dvacet minut, aby se nakonec musela smířit s vysokou porážkou 0:6.Svěřenci kouče Heinze Ehlerse by se o udržení mezi elitou strachovat neměli, zvláště po vysoké výhře v úvodním klání. Vytyčeným cílem je tedy postup do čtvrtfinále, což je těžký úkol, ale ne nesplnitelný. Vítězství nad Italy je povinností, bodovat je pak ovšem potřeba i proti někomu z trojice Kanada, Německo, Slovensko.Dichow (41. Dahm) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo (A), Larsen, N. Jensen, Kristensen – Ehlers, Nielsen (A), Blichfeld – Storm, Scheel, Regin (C) – Bjorkstrand, Bau Hansen, Meyer – Jakobsen, Poulsen, Aagaard – Asperup.Mathias Seldrup (Frederikshavn), Frederik Dichow (Kristianstad/Švéd.), Sebastian Dahm (Klagenfurt/ICEHL).Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen (všichni Malmö/Švéd.), Nicholas B. Jensen (Eisbären Berlín/Něm.), Morten Jensen (Rungsted), Jesper Jensen Aabo (Krefeld/Něm.), Emil Kristensen (Pustertal/ICEHL), Oliver Larsen (Jukurit Mikkeli/Fin.).Patrick Bjorkstrand, Julian Jakobsen (oba Aalborg), Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen (Herning), Matthias Asperup (Herlev), Felix Scheel (Esbjerg), Mikkel Aagaard (MoDo Hockey/Švéd.), Joachim Blichfeld (San Jose Barracuda/AHL), Nikolaj Ehlers (Winnipeg/NHL), Nicolai Meyer (Vídeň Capitals/ICEHL), Frans Nielsen (Eisbären Berlín/Něm.), Peter Regin (Ambri-Piotta/Švýc.), Frederik Storm (Ingolstadt/Něm.), Christian Wejse (Bremerhaven/Něm.).