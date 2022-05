Online prenos: Česko - Rakúsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu MS 2022 medzi Českom a Rakúskom.



Česko pôjde do tretieho stretnutia v pozícii jasného favorita. Jedna výhra a jedna prehra umiestnila našich západných susedov na priebežnú štvrtú priečku. Česi sa doposiaľ stretli s Veľkou Britániou, ktorej uštedrili výsledok 5:1, no Švédi už boli ťažší oriešok a padli s ním 3:5.



Rakúsko ako náhradník Bieloruska momentálne veľa vody nenamútil. S jedným bodom je predposledné pred Britmi pri skóre 3:6. Pravdepodobne bude pre neho priorita opäť neopustiť elitu. Nejaké to prekvapenie ale môže vystrojiť. Rakúšania sa musia spoliehať na pozornú obranu a bojovnosť.