Kto sú súperi Slovákov na MS U20? Švédi ťahajú famóznu sériu, Česi majú obrovského brankára

OTTAWA. Favorit turnaja zo Škandinávie, tradičný účastník elitnej kategórie a nepríjemný súper, bývalý federálny sused a nováčik elitnej kategórie, ktorý stále ťaží zo sovietskej hokejovej školy.

To je štvorica súperov, na ktorých postupne narazí v B-skupine MS do 20 rokov slovenská reprezentácia.

Zverenci trénera Ivana Feneša vstúpia do šampionátu v Ottawe vo štvrtok zápasom proti Švédom. Štyria najlepší zo skupiny postúpia do štvrťfinále, kde sa stretnú do kríža proti tímom z A-skupiny.