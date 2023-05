Súhrn 12. dňa MS: Gól Kanady nemal platiť. Lotyš v televízii pinkantne demaskoval Švajčiarov

Bol to moment, ktorý vyvolal veľké emócie. Hráči krútili hlavou. Nechápali, čo sa stalo. Fanúšikovia v hľadisku pískali a hodili na ľad aj pá predmetov.

Takto padajú góly vo svetovom hokeji,“ hodnotil zápas tréner Craig Ramsay . Pri slovenskej reprezentácii je šiestu sezónu. Je možné, že zápas proti Nórsku bol jeho posledným v pozícii hlavného trénera. Na otázku, či to je jeho koniec odvetil: "Čaká ma pivo."

„Som hrdý na to, ako sme pracovali a zlepšovali sa. Páčilo sa mi, ako sme zvládali súboje jeden proti jednému. Videli ste dnešný druhý gól. Rosandič poslal bránku bombu, Cehlárik dorazil, takto sme to trénovali každý tréning.

Slovenské mužstvo na MS končí. V skupine obsadilo 5. priečku. V zápase proti Nórsku predviedli hokejisti veľmi dobrý výkon. S hrou boli spokojní všetci hráči. Vtedy ešte dúfali, že Švajčiari im pomôžu dostať sa do štvrťfinále.

Českí hokejisti sa v závere zápasu s Kanadou dožadovali ofsjadu. Jiří Černoch sa zámerne dotkol puku v útočnom pásme. Českí hráči aj akoby prestali hrať. Rozhodcovia mali hru prerušiť. Lenže to sa nestalo.

Kanaďania zaváhanie využili a dali gól do prázdnej bránky. Následne prišli protesty Čechov. Ofsajd bol zjavný. Rozhodcovia ho však už nedokázali vziať späť. Majú možnosť využiť videorozhodcu. Platí to však len v konkrétnych prípadoch. Nevzťahuje sa na neodpísaný ofsajd.

Gól Kanady na 1:3 platil a záverečný tlak českého tímu neprišiel.

„Každý robí chyby. Mal to byť ofsajd a rozhodcovia to mali pískať. Na takejto úrovni by sa chyby nemali stávať,“ reagoval tréner Česka Kari Jalonen.

Čiarový rozhodca pritom stál dva metre od Černocha.

„Už to beriem s úsmevom, ale naštve to,“ vravel Jiří Černoch. Kanaďania prestrieľali Čechov 44:17, korčuľovali, boli aktívni.

„Čaká nás zápas, v ktorom sa nám takýto výpadok nemôže stať. Ak sa to stane, je to púser,“ hovoril pre isport.cz kapitán Roman Červenka

Česi po prehre obsadili v B-skupine 4. miesto a vo štvrťfinále nastúpia proti Američanom.