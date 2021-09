Súboj o dočasný titul UFC je oficiálny. Sterling: Je to Yanova chyba

„Môj chirurg celú situáciu konzultoval s doktorom z UFC. Stále mám problémy s nervovými zakončeniami v ruke a krku, brní to pri určitých pohyboch. Neodporúčali mi to. Vždy rešpektujem svojich súperov, ale je to divné, keď sa mi snaží ospravedlniť za úmyselný úder a na druhej strane mi hovorí, že som herec a klamár v situácii, keď to bol on, čo mi trafil koleno do tváre. Pritom mu rozhodca a jeho tréner kričali, aby to nerobil.