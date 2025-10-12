Finále skeetu bude bez slovenskej účasti. Hockovej ušlo miesto v rozstrele

MALAKASA. Finále skeetu žien na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v gréckej Malakase bude bez slovenských strelkýň.
Najbližšie k postupu z kvalifikácie bola Vanesa Hocková, ktorá skončila so 119 bodmi na ôsmom mieste.
O jej neúčasti v šesťčlennom finále rozhodol pri rovnosti bodov troch strelkýň až rozstrel. Hocková v ňom skončila za Švédkou Victoriou Larssonovou a Američankou Kimberly Rhodeovou a tesne jej tak ušla finálová miestenka.
Danku Hrbekovú klasifikovali na 12. priečke s výkonom 118 bodov, tretia slovenská zástupkyňa Monika Štibravá sa umiestnila na 38. pozícii s 111 bodmi.
Kvalifikáciu ovládla Američanka Samantha Simontonová so 122 bodmi. Finále skeetu žien je na programe o 14.00 SELČ.