Nezabudol som strieľať, hovorí. Tužinského zlato nabudilo na ďalšiu olympijskú účasť

BANSKÁ BYSTRICA. Strelec banskobystrickej Dukly Juraj Tužinský sa po zisku titulu majstra Európy vo vzduchovej pištoli na ME vo vzduchových zbraniach na 10 metrov v chorvátskom Osijeku bude uchádzať o olympijskú miestenku na OH 2028 v Los Angeles.

Táto zlatá medaila mi to vynahradila. Rodina bola v Osijeku so mnou, aj polročný synček, zažili atmosféru, stáli za mnou a povzbudzovali ma. Môžeme na tieto spoločné zážitky spolu spomínať,“ dodal Tužinský.

Vo finále som zdolal strieborného i bronzového medailistu z olympiády, človeku to dodá chuť. Ukázalo sa, že viem ich porážať, takže sa idem snažiť aj o účasť na olympijských hrách 2028, no nebude ľahké získať túto miestenku,“ uviedol Tužinský, ktorý vo finále ME v Osijeku triumfoval pred Čechom Pavlom Schejbalom o 1,6 boda, pričom pred poslednou ranou mal náskok 3,1 b.

Medzinárodný program strelca banskobystrickej Dukly bude v tomto roku oklieštený. Zúčastní sa iba na dvoch podujatiach Svetového pohára. Na konci marca odlieta do Argentíny, v júni sa predstaví v Nemecku a v novembri ho už čakajú majstrovstvá sveta v Káhire.

"Po olympiáde to bolo rozpačité, nedopadla podľa predstáv. Pripravovali sme sa teda na Európu a ukázalo sa, že Juraj strieľať vie. Európska špička je veľmi vyrovnaná, sú tam minimálne rozdiely, my sme vo finále dominovali a je z toho zlato," netajil spokojnosť Tužinského tréner Miroslav Marko.

K ceste jeho zverenca za titulom ešte dodal: "Pred Európou všetko vychádzalo ideálne, presne tak ako pred olympiádou. Mal som teda aj obavy, malú dušičku, či sa to zvládne. Postup do finále bol tesný, no keď už tam Juraj bol, tak som tušil, že by z toho mohol byť celkom slušný úspech. Mal totiž aj dobré mentálne nastavenie pred finále. Málokto dokáže byť pokojný vo finále, on však bol, sadol mu deň.“