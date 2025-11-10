Dvaja slovenskí strelci uspeli v eliminácii. V tímovej súťaží sú reprezentanti mimo top 10

KÁHIRA. Slovenskí strelci Patrik Jány a Ondrej Holko uspeli v pondelok na MS vo vzduchových zbraniach v Káhire v eliminácii a postúpili do kvalifikácie disciplíny malorážna puška 50 m tri pozície.
Jány dosiahol v druhej skupine nástrel 586-29x. To mu zaistilo 13. miesto a postup s prehľadom.
„Veril som si. Výsledok ma trochu sklamal, bolo to také kostrbaté z mojej strany. To hlavné som splnil, dúfam, že sa to zajtra zlepší.“
V kvalifikácii bude mať Slovensko aj druhého reprezentanta, pretože v prvej skupine si miestenku výkonom 582-32x vystrieľal Ondrej Holko a postúpil z 30. miesta.
„Pár bodíkov navyše by som mohol pridať, ale dnešnou úlohou bolo dostať sa z eliminácie do hlavných pretekov. To sa splnilo. Spokojnosť tam je, uvidíme, čo bude zajtra.“
Na štarte bol aj Štefan Šulek, no výkon 578-29x na postup po kvalifikácie nestačil. V tímovej súťaží patrí Slovensku 16. pozícia.