Dvaja slovenskí strelci uspeli v eliminácii. V tímovej súťaží sú reprezentanti mimo top 10

Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024.
Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024. (Autor: TASR)
TASR|10. nov 2025 o 14:05
ShareTweet0

Tretiemu Slovákovi sa nepodarilo postúpiť.

KÁHIRA. Slovenskí strelci Patrik Jány a Ondrej Holko uspeli v pondelok na MS vo vzduchových zbraniach v Káhire v eliminácii a postúpili do kvalifikácie disciplíny malorážna puška 50 m tri pozície.

Jány dosiahol v druhej skupine nástrel 586-29x. To mu zaistilo 13. miesto a postup s prehľadom.

„Veril som si. Výsledok ma trochu sklamal, bolo to také kostrbaté z mojej strany. To hlavné som splnil, dúfam, že sa to zajtra zlepší.“

V kvalifikácii bude mať Slovensko aj druhého reprezentanta, pretože v prvej skupine si miestenku výkonom 582-32x vystrieľal Ondrej Holko a postúpil z 30. miesta.

„Pár bodíkov navyše by som mohol pridať, ale dnešnou úlohou bolo dostať sa z eliminácie do hlavných pretekov. To sa splnilo. Spokojnosť tam je, uvidíme, čo bude zajtra.“

Na štarte bol aj Štefan Šulek, no výkon 578-29x na postup po kvalifikácie nestačil. V tímovej súťaží patrí Slovensku 16. pozícia.

Ostatné športy

    Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024.
    Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024.
    Dvaja slovenskí strelci uspeli v eliminácii. V tímovej súťaží sú reprezentanti mimo top 10
    dnes 14:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Dvaja slovenskí strelci uspeli v eliminácii. V tímovej súťaží sú reprezentanti mimo top 10