Mohol zlepšiť slovenské maximum. Namiesto toho skončil v karanténe

"Zatiaľ je to jediný prípad koronavírusu na týchto majstrovstvách sveta," potvrdil pre agentúru DPA športový riaditeľ Nemcov Richard Prause, podľa ktorého po oznámení prípadu už Wang nemal čas podrobiť sa testu a nastúpiť na zápas.

Bezpečnostné opatrenia na šampionáte v Houstone nie sú také prísne ako na OH v Tokiu. Do USA síce mohli prísť len očkovaní športovci a členovia tímov, no v dejisku sa nemuseli testovať každý deň a mohli sa voľne pohybovať v hoteloch.

Jang sa dostal do osemfinále i pred dvoma rokmi na šampionáte v Budapešti.

Čínsky rodák ale už nedostal šancu zlepšiť najlepší slovenský rezultát vo dvojhre na MS v ére samostatnosti Ľubomíra Pišteja z MS 2017 v Düsseldorfe a Milana Grmana z MS 1997 v Manchestri.