Úvod ME si predstavovali inak. Slováci nezískali vo svojich dueloch ani set

Ľubomír Pištej.
Ľubomír Pištej. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|13. okt 2025 o 17:34
ShareTweet0

Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nestačili na reprezentantov Rumunska.

ME družstiev v stolnom tenise - skupina F

Slovensko - Rumunsko 0:3

Wang Jang - Ovidiu Ionescu 0:3 (-7, -8, -11)

Ľubomír Pištej - Eduard Ionescu 0:3 (-7, -7, -2)

Jakub Zelinka - Iulian Chirita 0:3 (-11, -9, -6)

ZADAR. Slovenským reprezentantom v stolnom tenise sa nevydaril vstup do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom zápase v F-skupine prehrali v pondelok s Rumunskom 0:3.

Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nezískali vo svojich dueloch ani set.

Zverenci trénera Petra Šeredu tak zabojujú o druhé miesto v tabuľke a postup do vyraďovacej fázy proti Holanďanom, vzájomný zápas je na programe v utorok o 13.00 h.

Ostatné športy

    Ľubomír Pištej.
    Ľubomír Pištej.
    Úvod ME si predstavovali inak. Slováci nezískali vo svojich dueloch ani set
    dnes 17:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Úvod ME si predstavovali inak. Slováci nezískali vo svojich dueloch ani set