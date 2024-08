Trávniček s Kánovou končia vo štvrťfinále, nad ich sily bola čínska dvojica

PH 2024

"V mixoch ešte v živote neprehrali žiadny zápas, prehrali len dva sety a my sme im teraz zobrali tretí," povedala po stretnutí s obrovským favoritmi Kánová. Pre skúsenú, už sedemnásobnú paralympioničku to však bola slabá náplasť: "Som rada za ten jeden set, no aj ďalšie boli veľmi tesné a asi nás to bude časom mrzieť, pretože nám to tesne ušlo. Bolo to o detailoch."

S Tráničkom ťahali v prvom sete za kratší koniec, v koncovke druhého však odvrátili setbal a vyrovnali po výsledku 12:10. Aj ďalšie dva sa lámali až v závere, no v nich už mali pevnejšie nervy Číňania. Že to bolo veľmi vyrovnané, bolo badať na ich gestách, keď proti Slovákom oslavovali každú ťažko vybojovanú výmenu, akoby bola posledná.

"Sú to také zmiešané pocity, ten zápas bol naozaj vyrovnaný, ale bohužiaľ, v tých rozhodujúcich momentoch sme ťahali za kratší koniec. Víťazstvo išlo viac za súpermi. Bolo to minimálne na piaty set... myslím si, že boli zdolateľní," zhrnul svoje dojmy Tráviček. "Lámalo sa to väčšinou ku koncu setov, kde sme my urobili nejakú ľahšiu chybu a oni ich nerobili," povzdychol si.

Väčšia haly v L'Arena Paris Sud búrlivo fandila domácim reprezentantom, ktorí hrali na vedľajšom stole, na tribúnach však bolo počuť aj slovenčinu.