Slovensko s najpočetnejšiou výpravou. Siahať na najvyššie ciele, uviedol vedúci výpravy

Na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca) bude Slovensko reprezentovať historicky najpočetnejšia výprava - 30 športovcov.
Taktiež premiérovo bude slovenské zastúpenie vo všetkých športoch na tomto podujatí - v parahokeji, curlingu na vozíku, parabiatlone, parabežeckom lyžovaní, parasnoubordingu a paraalpskom lyžovaní.
Druhýkrát sa na ZPH predstaví reprezentačný tím parahokejistov, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadil siedme miesto. Už pravidelným účastníkom je družstvo curlerov na vozíku, naposledy skončilo tesne za pódiovým umiestnením. Celkovo si vybojovalo štvrtú účasť na ZPH v rade.
„Je doslova pár hodín pred odchodom výpravy na zimné paralympijské hry, nás čaká v piatok ešte výkonný výbor, na ktorom budeme riešiť ešte doschvaľovanie výpravy na ZPH, keďže bolo viacero zmien oproti nomináciám, či už z dôvodu zranení alebo iných dôvodov.
Záverečná nominácia bude tak v piatok,“ uviedol predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.
VIDEO: Tlačovka pred ZPH 2026
Tradične početná je výprava v paraalpskom lyžovaní, kde by Slovensko mohlo opäť atakovať medailové priečky. Po 12 rokoch sa slovenské farby predstavia na snoubordových a bežeckých tratiach. Adam Krupa nadviaže v parasnoubordingu na zatiaľ jedinú slovenskú účasť.
Slovensko sa predstaví vo všetkých športoch
„Do odchodu prvých účastníkov do dejiska zimných paralympijských hier zostáva menej ako 48 hodín. Slovenská výprava sa predstaví vo všetkých šiestich športoch, ktoré sú na programe ZPH. Hovoríme o 30 športovcoch, vrátane navádzačov. Celkovo by mala mať výprava 58 členov.
Čo sa týka príprav, v utorok sme absolvovali záverečný míting, na ktorom sme si potvrdzovali štarty v jednotlivých športoch a disciplínach.
Môžeme konštatovať, že Slovenský paralympijský tím je pripravený vycestovať do dejiska ZPH 2026. Verím, že sme pripravení opäť siahať na najvyššie ciele a pódiové umiestnenia,“ uviedol vedúci výpravy na ZPH 2026 Tomáš Varga.
Maskotom slovenského paralympijského tímu na ZPH 2026 bude „Nezlomný Toli“, pri tejto príležitosti bola odprezentovaná aj oficiálna známka hier. Podkladom pri jej tvorbe bol miešaný tím curlerov na vozíku.
Výkonný výbor SPV sa bude v piatok zaoberať aj účasťou Slovenska na otváracom ceremoniáli ZPH 2026.
Ukrajinský paralympijský výbor vyzval na bojkot v reakcii na rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami. Viaceré krajiny už verejne deklarovali svoju účasť na tomto podujatí.
Zatiaľ sme oficiálne nereagovali
„Zasiahlo to aj nás, ale zatiaľ sme oficiálne nereagovali. Viaceré kompetentné strany sme požiadali a oslovili - prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady SR a ministrov, nakoľko Slovenský paralympijský výbor nie je vlastníkom symboliky Slovenskej republiky.
Ak budeme hovoriť o neúčasti slovenskej vlajky na otváracom ceremoniáli, tak je nevyhnutné, aby nám zástupcovia štátu povedali svoj názor k celej situácii. Spúšťame hlasovanie pre každého člena nášho tímu, aby sa slobodne a dobrovoľne vyjadril,“ prezradil Riapoš.
V prípade, že by sa Slovensko na otváracom ceremoniáli ZPH 2026 zúčastnilo, boli by potenciálnymi vlajkonosičmi Miroslav Haraus a Alexandra Rexová.
Nominácia športovcov Slovenska na XIV. zimné paralympijské hry
Paraalpské lyžovanie: Alexandra Rexová, Matúš Ďuriš, Sophia Polák (obaja navádzači Alexandry Rexovej), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač Miroslava Harausa), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka Mareka Kubačku), Viktória Balážová, Alica Jakubeková (navádzačka Viktórie Balážovej), Martin Čupka
Parasnoubording: Adam Krupa
Paraseverské lyžovanie (bežecké a biatlon): Alex Lajtman, Marko Havran (navádzač)
Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček, Karol Šandl
Parahokej: brankári - Eduard Lepáček, Miroslav Pastucha, obrancovia - Slavomír Ferenčík, Erik Hojtík, Michal Hlinka, útočníci - Martin Joppa, Marián Ligda, Miroslav Stašák, Dávid Korman, Miloš Večerek, Róbert Turic, Jozef Garbiar