Do osemfinále postúpili aj slovenské stolné tenistky. Turecku nedali žiadnu šancu

Tatiana Kukuľková.
Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
14. okt 2025 o 18:43
Slovenky spoznajú meno osemfinálového súpera po konci všetkých utorkových zápasov.

ME družstiev - skupina H

Slovensko - Turecko 3:0

Tatiana Kukuľková - Özge Yilmazová 3:0 (5, 12, 9)

Barbora Váradyová - Sibel Altinkayová 3:0 (10, 9, 9)

Ema Labošová - Ece Haracová 3:1 (-10, 7, 2, 8)

ZADAR. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise postúpili na ME družstiev v chorvátskom Zadare do osemfinále.

Vo svojom druhom stretnutí v H-skupine zvíťazili nad Turkyňami 3:0 a obsadili v tabuľke druhé miesto, čím si zabezpečili účasť vo vyraďovacej fáze. Spolu s nimi idú ďalej aj víťazky skupiny Ukrajinky.

Slovenky nedali v utorok Turecku šancu. Tatiane Kukuľkovej stačili na víťazstvo nad Özge Yilmazovou tri sety, rovnako ako Barbore Váradyovej v dueli so Sibel Altinkayovou.

Výhru 3:0 spečatila ziskom tretieho bodu Ema Labošová, ktorá zdolala Ece Haracovú v štyroch setoch.

Zverenky Jaromíra Truksu spoznajú meno osemfinálového súpera po konci všetkých utorkových zápasov.

