Do osemfinále postúpili aj slovenské stolné tenistky. Turecku nedali žiadnu šancu

ME družstiev - skupina H
Slovensko - Turecko 3:0
Tatiana Kukuľková - Özge Yilmazová 3:0 (5, 12, 9)
Barbora Váradyová - Sibel Altinkayová 3:0 (10, 9, 9)
Ema Labošová - Ece Haracová 3:1 (-10, 7, 2, 8)
ZADAR. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise postúpili na ME družstiev v chorvátskom Zadare do osemfinále.
Vo svojom druhom stretnutí v H-skupine zvíťazili nad Turkyňami 3:0 a obsadili v tabuľke druhé miesto, čím si zabezpečili účasť vo vyraďovacej fáze. Spolu s nimi idú ďalej aj víťazky skupiny Ukrajinky.
Slovenky nedali v utorok Turecku šancu. Tatiane Kukuľkovej stačili na víťazstvo nad Özge Yilmazovou tri sety, rovnako ako Barbore Váradyovej v dueli so Sibel Altinkayovou.
Výhru 3:0 spečatila ziskom tretieho bodu Ema Labošová, ktorá zdolala Ece Haracovú v štyroch setoch.
Zverenky Jaromíra Truksu spoznajú meno osemfinálového súpera po konci všetkých utorkových zápasov.