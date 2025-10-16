Zaváhali len v jedinom zápase. Slovenky vyradili domáce hráčky a sú medzi najlepšími

Tatiana Kukuľková.
Tatiana Kukuľková. (Autor: TASR)
TASR|16. okt 2025 o 22:35
ShareTweet0

Všetky sa pritom skončili po päťsetovej dráme.

ME družstiev v stolnom tenise 2025

Slovensko - Chorvátsko 3:1

Barbora Váradyová - Hana Arapovičová 0:3 (-3, -7, -4)

Tatiana Kukuľková - Lea Rakovacová 3:2 (-2, 8, 7, -8, 9)

Ema Labošová - Ivana Malobabičová 3:2 (8, 8, -7, -4, 9)

Tatiana Kukuľková - Hana Arapovičová 3:2 (-7, -13, 8, 9, 6)

ZADAR. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise sa na majstrovstvách Európy družstiev v Zadare prebojovali do štvrťfinále.

Vo štvrtkovom osemfinále zdolali domáce Chorvátky 3:1 na zápasy. Obhájili tak na podujatí účasť v najlepšej osmičke a ich ďalším súperom budú najvyššie nasadené Rumunky.

V úvodnom stretnutí Barbora Váradyová nestačila na Hanu Arapovičovú hladko 0:3, no ďalšie tri zápasy už patrili zverenkyniam trénera Jaromíra Truksu.

Všetky sa pritom skončili po päťsetovej dráme. Tatiana Kukuľková zdolala 3:2 Leu Rakovacovú a rovnakým pomerom zvíťazila aj Ema Labošová nad Ivanou Malobabičovou.

V rozhodujúcom súboji Kukuľková prehrávala s Arapovičovou 0:2 na sety, no duel sa jej podarilo otočiť a v piatom sete triumfovala 11:6.

Ostatné športy

    Tatiana Kukuľková.
    Tatiana Kukuľková.
    Zaváhali len v jedinom zápase. Slovenky vyradili domáce hráčky a sú medzi najlepšími
    dnes 22:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zaváhali len v jedinom zápase. Slovenky vyradili domáce hráčky a sú medzi najlepšími