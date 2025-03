Pištej sa stal majstrom Slovenska v dvojhre už 11. raz, Balážová bola suverénna

Vlaňajší víťaz už pôsobí ako tréner

Vo finále, ktoré bolo súbojom dvoch najvyššie nasadených hráčov, zdolal aj svojho deblového spoluhráča Jakuba Zelinku (4:1).

Štyridsaťjedenročný hráč talianskeho Tennis Tavolo Sassari okrem množstva skúseností ukázal aj kvalitu.

Obhajca lanského titulu Peter Šereda neštartoval, keďže už pôsobí ako reprezentačný tréner mužov SR.

"Jedenásť titulov za 20 rokov nie je najhoršia bilancia. Sám na seba som si vyvinul tlak pred turnajom vyhlásením, že bol by šok, keby som nevyhral. Je to však pravda i realita. Aspoň som mal motiváciu navyše. Musel som si zvyknúť na lopty, ktoré boli iné ako tie, s akými hrávame zvyčajne.

Našťastie, prispôsobil som sa a zvíťazil. Proti Zelinkovi, keď mu to takpovediac 'chodí', tak je to ťažké. Dôležité bolo, že som zvládol koncovku tretieho setu. On nevyužil, že vyhrával 9:7 a mohol ísť do vedenia 2:1. Potom som už bol lepší," povedal po finále Pištej.