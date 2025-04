Slovensko vyšle do Dauhy šesť reprezentantov. Najväčšie nádeje vkladá do štvorhry žien

„V dvojhre sa dostali Wang a Ľubo, ktorý nastúpi vo štvorhre so Zelinkom. V nej sa predstaví aj Wang s Grékom a aj juniori Arpáš s Maďarom Balazsom Leiom, s ktorým už získali medaily na mládežníckych šampionátoch,“ uviedol reprezentačný tréner mužov Peter Šereda.

BRATISLAVA. Slovensko vyšle na majstrovstvá sveta jednotlivcov v stolnom tenise dokopy šesť reprezentantov. Šampionát sa uskutoční od 17. do 25. mája v katarskej Dauhe.

„Trochu sme klesli v rebríčku a reprezentovať budú iba Balážová a Kukuľková. ´Kuki´ má nejaké bolesti v oblasti krížov, to teraz trochu riešime.

Bola na infúziách, ale malo by to byť všetko v poriadku. V mixe nastúpia Kukuľková s Pištejom. Prvá ponuka prišla pre duo Pištej - Balážová, ale to sme zmenili už minulý rok a spravili sme nové zloženie,“ povedal tréner žien Jaromír Truksa.

Najväčšie nádeje slovenskej výpravy sa vkladajú do ženskej štvorhry, v ktorej sa predstavia medailistky z majstrovstiev Európy.

Balážová s českou partnerkou Hanou Matelovou získali vlani v októbri v Linzi zlato, Tatiana Kukuľková spolu s Nataliou Bajorovou z Poľska si vybojovali na šampionáte bronz. V rovnakom zložení sa predstavia aj v Dauhe.

„Pevne verím, že naši hráči zúročia skúsenosti a dosiahnu prijateľné výsledky. Ťažko hovoriť o nejakej medaile, ale máme tam majsterku a medailistku z majstrovstiev Európy v párových disciplínach a verím, že dosiahnu dobrý výsledok,“ uviedol pre TASR predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Anton Hamran.