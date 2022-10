Wang uspel na prestížnom turnaji, teraz ho čaká vicemajster sveta

Na prestížnom turnaji zo série World Table Tennis má právo štartu len 32 hráčov a hráčok vo dvojhre. Okrem Janga sa po MS družstiev v čínskom Čcheng-tu presunula do Macaa aj slovenská jednotka Barbora Balážová.

MACAO. Slovenský stolnotenisový reprezentant Jang Wang postúpil do osemfinále dvojhry na podujatí WTT Champions Macao 2022, keď v úvodnom kole zdolal Kazacha Kirilla Gerassimenka.

Súpera z Kazachstanu, ktorý figuruje o desať miest vyššie vo svetovom rebríčku, zdolal po pomerne vyrovnanom priebehu 3:1 na sety (10, 7, -10, 7).

"Napriek problémom s tréningom vinou karantény išiel do súboja s tým, že sa bude o to viac snažiť. Dôležité bolo, aby sa na to správne nastavil mentálne.

Aj ja som mu poslal povzbudivé správy, aby sa snažil podať svoj najlepší výkon. Podľa jeho slov mu k úspechu v zápase pomohla aj zmena servisu," uviedol v tlačovej správe SSTZ reprezentačný tréner Jaromír Truksa.