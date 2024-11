Arpáš najlepším Slovákom na podujatí v Senci, umiestnil sa na pódiu

V rovnakej súťaži štartoval aj jeho krajan Jakub Holubčík, ktorý vypadol v osemfinále. Arpáš si spomedzi Slovákov počínal najlepšie aj v najstaršej mládežníckej kategórii do 19 rokov, kde prehral vo štvrťfinále s Dávidom Szántosim z Maďarska 1:3.

Arpáš bol najvyššie nasadený hráč svojej kategórie. Na ceste do finále prešiel cez piatich súperov, v ktorých stratil iba dva sety.

V kategórii chlapcov do 17 rokov nestačil na jediného súpera a v boji o celkové víťazstvo podľahol Poliakovi Marcelovi Blaszczykovi 1:3 na sety.

Mychaila Lovhu zastavil v osemfinále ďalší Maďar Balázs Lei a Samuel Palušek vypadol v tridsaťdvojke.

V kategórii do 15 rokov sa do osemfinále prebojoval Pavol Kokavec, Marco Cisarik skončil o kolo skôr. Medzi osmičkou najlepších malo Slovensko zastúpenie v ďalších dvoch kategóriách.

Filip Nagy bol štvrťfinalista singlovej súťaže do 13 rokov, Andrej Breče, Matúš Košický a Rastislav Švec vypadli v osemfinále. V najmladšej kategórii do 11 rokov si vo štvrťfinále zahral Denis Večerek.

Slovenským maximom v dievčenských kategóriách bolo osemfinále. Najbližšie k prieniku do štvrťfinále mala Dominika Wiltschková, ktorú od postupu medzi hráčkami do 19 rokov delil jeden set. Nina Darovcová, Vanda Vanišová a Sára Habarová skončili o kolo skôr.

Do 17 rokov bola osemfinalistkou Darovcová, Vanišová a Habarová sa so súťažou lúčili opäť o kolo skôr. V kategórii do 15 rokov bojovali o osemfinále tri Slovenky Barbora Melisa Guassardová, Vivien Murková i Dominika Deviatková.