Basketbalisti v boji o ME aj hokejové play-off. Športový program na dnes (2. marec)

2. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 2. marca. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 2. marec

Futbal

  • 18:30 Pisa SC - FC Bologna, 27. kolo Serie A
  • 20:45Udinese Calcio - ACF Fiorentina, 27. kolo Serie A
  • 21:00 Real Madrid - CF Getafe, 26. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:30 New York Islanders - Florida Panthers, NHL
  • 2:00 Anaheim Ducks - Calgary Flames, NHL
  • 20:00 Nashville Predators - Detroit Red Wings, NHL, NHL

  • 17:30 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, štvrťfinále play off Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, štvrťfinále play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, štvrťfinále play off Tipos SHL
  • 18:00 HK TAM Levice - MHA Martin, štvrťfinále play off Tipos SHL

Basketbal

Strelectvo

  • 6:00 vzduchová puška ženy – kvalifikácia, ME 2026
  • 8:15 vzduchová puška muži – kvalifikácia, ME 2026
  • 11:30 vzduchová puška ženy – finále, ME 2026
  • 13:45 vzduchová puška muži – finále, ME 2026

Biatlon

  • 11:00 miešaná štafeta kadetov, MS juniorov a mládeže
  • 14:45 miešaná štafeta juniorov, MS juniorov a mládeže
TV program: pondelok, 2. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

