Basketbalisti v boji o ME aj hokejové play-off. Športový program na dnes (2. marec)

Športový program na pondelok, 2. marec
Futbal
- 18:30 Pisa SC - FC Bologna, 27. kolo Serie A
- 20:45Udinese Calcio - ACF Fiorentina, 27. kolo Serie A
- 21:00 Real Madrid - CF Getafe, 26. kolo La Ligy
Hokej
- 0:30 New York Islanders - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - Calgary Flames, NHL
- 20:00 Nashville Predators - Detroit Red Wings, NHL, NHL
- 17:30 HK Skalica - HC MUŠLA Topoľčany, štvrťfinále play off Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, štvrťfinále play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, štvrťfinále play off Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice - MHA Martin, štvrťfinále play off Tipos SHL
Basketbal
- 18:00 Albánsko - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 6:00 vzduchová puška ženy – kvalifikácia, ME 2026
- 8:15 vzduchová puška muži – kvalifikácia, ME 2026
- 11:30 vzduchová puška ženy – finále, ME 2026
- 13:45 vzduchová puška muži – finále, ME 2026
Biatlon
- 11:00 miešaná štafeta kadetov, MS juniorov a mládeže
- 14:45 miešaná štafeta juniorov, MS juniorov a mládeže
TV program: pondelok, 2. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.