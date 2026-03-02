Slovenkám nevyšla vo vzduchovke kvalifikácia. Na ME vypadli

Ani jednej z trojice slovenských reprezentantiek sa na ME na 10 m v arménskom Jerevane nepodarilo dostať do finálovej osmičky v disciplíne vzduchová puška.
Kamile Novotnej stačil nástrel 625,8 v kvalifikácii len na 53. miesto. Miroslava Kyselová sa výkonom 622,2 umiestnila na 74. priečke a Daniela Demjén Pešková (618,4) obsadila konečné 84. miesto.
„Boli to zaujímavé preteky. Očakávala som od seba viac, no celú túto sezónu trošku bojujem. Ale už sa to dáva dokopy, takže som za to rada,“ uviedla Novotná pre Slovenský strelecký zväz. Doplnila ju Kyselová:
„Musím povedať, že som sklamaná a nahnevaná, výsledok vôbec nezodpovedá tomu, aký som mala pocit.“
V súťaži tímov obsadili Slovenky predposledné 18. miesto výkonom 1866,4 b., titul získali Nórky v európskom rekorde 1897,3 bodu.