Pán novinár, buďme objektívni. Z hviezdneho Lobotku je zrazu len tieň

Na malom priestore vymanévruje zo zložitých situácii. Keď mu spoluhráči prihrajú loptu, akoby ju vložili do banky. Nestratí sa.

Svoj potenciál naďalej rozvíjal v AS Trenčín, s ktorým získal dvakrát titul i víťazstvo v pohári. Ďalšie dva roky sa zlepšoval v dánskom FC Nordsjaelland.

Postupne sa prepracoval do základnej zostavy, začal hrávať za slovenskú seniorskú reprezentáciu. Jeho výkonnosť raketovo rástla. Blysol sa gólom vo Wembley proti Anglicku.

Po šampionáte prestúpil do španielskej Celty Vigo za 5 miliónov eur.

„Má výborný prvý dotyk. Skvele číta hru a neustále sa ponúka do kombinácie. V strede poľa absolútne dominuje. Svojimi ťahmi pripomína Andrésa Iniestu z Barcelony,“ hodnotili sme v denníku SME jeho výkony.

Na chvíľu sa stratil z očí slovenských fanúšikov, až prišiel európsky šampionát do 21 rokov. A na ňom šikovný stredopoliar ukázal svoju extratriedu.

Bolo to v októbri 2018 tesne pred zápasom slovenskej reprezentácii v Lige národov proti Česku. Slováci napokon v derby prehrali 1:2.

Celta Vigo jeho výkupnú klauzulu stanovila na 50 miliónov eur. „Je to suma, ktorú si môže dovoliť len zopár klubov na svete. Keby stál 20 miliónov, na stole máme aj desať ponúk,“ doplnil Jašurek.

„Lobotka hral zle, najmä prvý polčas. Ani Škriniar nehral dobre. Veľa sa rozpráva o miliónoch, ale to treba ukázať na ihrisku,“ zdôraznil slovenský kouč.

A na tlačovej konferencii to od trénera Jána Kozáka staršieho schytali dva mladé slovenské talenty. Milan Škriniar a Stanislav Lobotka.

Odvtedy sa jeho progres spomalil, možno až zastal. A začal trochu stagnovať. V reprezentácii pod trénerom Pavlom Hapalom podával nevyrovnané výkony.

Ako v kvalifikačnom zápase proti Maďarsku, v ktorom Slováci vyhrali 2:1.

„V prvom polčase bol v defenzíve stratený. Robil nevynútené chyby. Pri zakladaní útoku vedel vyviesť loptu, ale chýbala mu presnejšia prihrávka.

Prišla až pred druhým gólom, keď výborne našiel Róberta Boženíka. Potom jeho výkon gradoval,“ písali sme v jeho hodnotení.

Podľa experta by mal schudnúť

Na začiatku roka 2020 prestúpil do Neapola za približne 21 miliónov eur. Ak by sa naplnili aj bonusy v hodnote ďalších šiestich miliónov, išlo by o najdrahší transfer slovenského futbalistu.

Po príchode do Neapolu dostával slušný priestor, v Serii A nastúpil v základnej zostave až deväťkrát. V aktuálnom ročníku sa to úplne zmenilo.