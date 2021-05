Greif zrejme nepôjde na Euro. Uškodilo mu jeho správanie v Slovane?

„Nie je to finálna nominácia, ale len výber hráčov na tréningový kemp. Bola ovplyvnená tým, že krajiny ako Česko, USA a Španielsko majú klubový program do 30. mája,“ vysvetlil na tlačovej konferencii reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.

A po ňom tréner Tarkovič zverejní finálnu nomináciu, v ktorej bude 26 hráčov. Za ideálnych okolností už má predstavu, kto by mal cestovať na EURO.

„Nepotrebujeme do kempu štyroch brankárov. To však neznižuje kvalitu Dominika Greifa. Rozhodli sme sa však pre túto trojicu,“ priznal Tarkovič.

V nominácii sú brankári Martin Dúbravka, Marek Rodák a Dušan Kuciak. Ak sa nestane nič nepredvídateľné, všetci traja by mali ísť aj na záverečný turnaj.

A neskôr bolo témou, či si László Bénes nezavrel dvere do reprezentácie. Po zápase na Cypre sa rovnako ako Peter Pekarík a Ondrej Duda mal hlásiť vo svojom nemeckom klube.

„Neposudzujem jeho pôsobenie v klube. Vo vzťahu ku mne a reprezentácii bol vždy profesionálny. Je nepredstaviteľné, že pre takéto niečo by nebol v nominácii,“ dodal Tarkovič.

Greifovi v zime nevyšiel prestup do Mallorcy, ktorý vedenie Slovana na poslednú chvíľu zastavilo. Aj talentovaný brankár počas jarnej časti viackrát ukázal svoju frustráciu.

V Neapole prežíva slovenský stredopoliar náročné obdobie. Takmer celú sezónu do zápasov zasahoval len ako striedajúci hráč.

„Zavolal mi a ospravedlnil sa. Porozprávali sme sa, je to skončená kauza. Chcem hráčov, ktorí majú výkonnosť. Tá je prvoradá. Ak ukáže správny prístup, bude nominácii,“ tvrdí Tarkovič.

Pred jarnou časťou sa zdalo, že posilní bratislavský Slovan. Napokon však kapitán reprezentácie odišiel do švédskeho IFK Göteborg, kde začal postupne hrávať.

„Vieme, v akej je situácii, odohral málo zápasov a obmedzovali ho zdravotné problémy. Bol v oboch mojich nomináciách a má kvalitu na to, aby bol aj v tej konečnej,“ dodal Tarkovič.

„Od štvrtka je v individuálnom posilňovacom tréningu. Klub trvá na tom, aby v ňom ostal až do konca sezóny,“ načrtol reprezentačný tréner.

Ak rýchly útočník nebude môcť do konca sezóny nastúpiť za klub, reprezentačný tréner by ho mal rád v národnom tíme pod drobnohľadom.

O Denisovi Vavrovi

Posledné dve sezóny prežíval náročné obdobie. V reprezentácii pod bývalým trénerom Pavlom Hapalom dostával veľa šancí, ale viackrát zlyhal.

Nepresadil sa ani v Laziu Rím a odišiel na hosťovanie do španielskej Huescy, kde si postupne vybojoval pozíciu v základnej zostave.

„Vnímam to pozitívne, inak by nebol v nominácii. Je to kvalitný futbalista, na svojom poste jeden z najlepších na Slovensku,“ priznal Tarkovič.