Z Lobotku je duch. Ešte nie je pripravený, tvrdí expert na Neapol

Ak by sa naplnili aj bonusy v hodnote ďalších šiestich miliónov, šlo by o najdrahší transfer slovenského futbalistu v dejinách.

BRATISLAVA. Patrí medzi desať najdrahších hráčov v histórii klubu. Je to zhruba rok, čo do Neapolu prišiel Stanislav Lobotka.

"Nemôže sa dostať do formy, lebo nehráva pravidelne," myslí si Fabio Mandarini z denníka Corriere dello Sport. Aj on sa špecializuje na SSC Neapol.

"Dúfam, že sa Lobotka opäť vráti do formy. Ak sa dostane do zápasového rytmu, tak môže opäť ukázať svoje kvality," doplnil Frezzetti.

Ani v reprezentácii nebol vo svojej koži

"Myslím si, že Lobotkovi by pomohlo polročné hosťovanie v inom talianskom klube. Bola by to preňho dobrá skúsenosť. A potom by sa mohol vrátiť do Neapola," avizuje Frezzetti.

Lobotka sa vyšvihol medzi hlavné opory národného tímu. Priniesol do hry inováciu, kreativitu a iné možnosti.

V posledných zápasoch za Slovensko však tiež nebol vo svojej koži. Robil chyby, aké uňho neboli zvykom.

S Lobotkom vo forme pôjdu hore aj výkony reprezentácie. A veľa od neho očakáva aj Neapol.