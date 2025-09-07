Jokić niesol Srbov na ramenách a bol nezastaviteľný. Topfavorit aj tak senzačne vypadol

BRATISLAVA. Ide o možno najväčšie športové prekvapenie roka. Favorit celého turnaja vypadol už v osemfinále.
„Pozor na Fínov," písal Sportnet pred basketbalovým európskym šampionátom. „Vlčí gang predviedol najväčší zázrak v histórii. Ponížil najlepších na svete," napísal najnovšie fínsky novinár Roope Visuri z YLE.
Basketbalisti Srbska, o ktorých len málokto pochyboval, že nezískajú zlato, podľahli v osemfinále ME v basketbale 2025 Fínom 86:92.
„Hokejová krajina môže uspieť proti basketbalovej veľmoci," tvrdil komentátor STVR Šport krátko po dvoch trojkách v rade v závere zápasu z rúk Eliasa Valtonena.
Jeho druhý presný zásah smeroval do srbského koša ponad ruky Nikolu Jokića, možno najlepšieho basketbalistu sveta, ktorý v dueli proti Fínom zaznamenal 33 bodov, 8 doskokov a 3 asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Srbsko - Fínsko na EuroBasket 2025
Hrdina je veľký a strašidelný
„Nedalo sa ho zastaviť. Snažili sme sa ho spomaliť a sťažiť mu to. Napriek tomu strelil viac ako tridsať bodov," tvrdil po stretnutí Lauri Markkanen.
Aj z tejto odpovede vyplýva, že môžete byť akokoľvek skvelý športovec, no v basketbale potrebujete pomoc od spoluhráčov. Jokića nebolo možné zastaviť, no Srbsko áno.
„Myslím si, že je to najlepší hráč na svete," doplnil o Jokićovi Fín. Markkanen je vodcom fínskej vlčej svorky.
„Lauri je ako veľký, strašidelný vlk," opísal ho spoluhráč Sasu Salin. Markkanen nastrieľal Srbom 29 bodov, ku ktorým pridal 8 doskokov a 3 asistencie.
„Boli sme spolu celé leto. Každý vedel, že to nebude perfektné, a že budeme musieť prekonať prekážky, zostať spolu a bojovať," tvrdil v eufórii po postupe medzi najlepšiu osmičku turnaja.
„Toto ešte nie je náš cieľ," zakončil Markkanen. „Celá šatňa tomu verila," doplnil trinásťbodový Fín Elias Valtonen.
Je čas, aby odišiel do dôchodku, píše novinár
Fíni zdolali Srbov najmä pod doskami, kde doskočili dvadsať útočných doskokov, z ktorých zaznamenali až 23 bodov po druhých šanciach. V obrane podľa trénera Lassiho Tuoviho zariskovali a zámerne nechali strely na niektorých hráčov súpera.
Podľa slov Valtonena boli na osemfinálový boj Dávida s Goliášom výborne pripravení: „Dostali sme ich z ich komfortnej zóny. Jeden zápas je jeden zápas a môže sa v ňom stať čokoľvek."
Len tri percentá fanúšikov v ankete FIBA predpokladali výhru Fínska. Až 73 percent zástupcov médií pred turnajom predpokladalo, že sa tento rok stanú majstrami Európy Srbi.
Pre Fínov išiel o historicky prvý triumf nad Srbmi na európskom šampionáte po prehrách v rokoch 2015 (o trinásť bodov) a 2022 (o tridsať bodov).
„Je čas, aby Svetislav Pešić odišiel do dôchodku," napísal na adresu trénera srbskej reprezentácie kriticky Stefan Pavićević z portálu Telegraf a zdôvodnil: „Nezvládnuť majstrovstvá Európy raz, stane sa. Nezvládnuť ich však po druhýkrát, keď dostanete všetko, čo si želáte, to je už problém."
Nepomohli Jokičovi
„Prichádza pľuvanie na národný tím a trénera. Vždy je na vine tréner. Viem, že ma nemá rád, ani ja ho veľmi nemám rád, ale musí prijať zodpovednosť," priznal pre Telegraf basketbalový expert a srbský kouč Vlade Durović.
Srbi mali na súpiske až päť hráčov, ktorí vo vlaňajšom ročníku hrali v prestížnej NBA. No už po druhom zápase im vypadol pre zranenie Bogdan Bogdanović, druhý najdôležitejší muž v zostave po Jokićovi.
Hviezdny Nikola Jokić zo seba vydal maximum. Snažil sa, niesol tím na ramenách, no hráči ako Vasilije Micić, Filip Petrušev či Marko Gudurić podali proti Fínom podpriemerné výkony.
Po prehre s Fínskom Jokić už tradične len prešiel okolo novinárov, no tentokrát so sklonenou hlavou a zarmúteným výrazom v tvári.
Skúsený 76-ročný kouč Svetislav Pešić predstúpil pred novinárov nasrdený. „Zaslúžili si dnes večer vyhrať. Ak si niekto myslí, že srbská reprezentácia niekoho podcenila, mýli sa," povedal.
Keď sa ho jeden z novinárov spýtal, čo po smutnom konci na turnaji povedal hráčom v šatni, Pešić odvetil: „Nič. Čo im môžem povedať? Zápas sa skončil."
Nesúhlasil ani s otázkou ohľadom horúcej atmosféry: „Myslíte si, že sme vyhrali zápasy na základe atmosféry, že sme na základe toho získali medaily? Nie je to pravda. Zápasy sa vyhrávajú na základe kvality, prípravy a v konečnom dôsledku aj vedomostí," zakončil Pešić.