Kto zastaví Knicks v boji za titulom? San Antonio nedokázalo uspieť v treťom zápase v rade

Hráči Miles McBride (vľavo) a Jalen Brunson oslavujú postup New Yorku Knicks. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. máj 2026 o 07:45
Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili do finále Východnej konferencie zámorskej NBA v najkratšom možnom čase.

Na palubovke Philadelphie 76ers triumfovali vysoko 144:114 a sériu ovládli 4:0 na zápasy. Knicks zabojujú o postup do finále súťaže proti lepšiemu z dvojice Detroit Pistons alebo Cleveland Cavaliers.

Vyrovnať sériu na 2:2 dokázali v Západnej konferencii hráči Minnesoty Timberwoles proti San Antoniu Spurs po triumfe 114:109.

VIDEO: Top 5 najlepších momentov hracieho večera

Najvýraznejší podiel na tom mal 36-bodový Anthony Edwards, double-double ziskom 11 bodov a 13 doskokov zaznamenal francúzsky pivot Rudy Gobert.

NBA - 2. kolo play-off:

Semifinále Východnej konferencie

Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144

/stav série: 0:4, NY Knicks postúpili do finále konferencie/

Semifinále Západnej konferencie

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:109

/stav série: 2:2/

Pavúk play-off NBA

