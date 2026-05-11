Kto zastaví Knicks v boji za titulom? San Antonio nedokázalo uspieť v treťom zápase v rade

Basketbalisti New Yorku Knicks postúpili do finále Východnej konferencie zámorskej NBA v najkratšom možnom čase.
Na palubovke Philadelphie 76ers triumfovali vysoko 144:114 a sériu ovládli 4:0 na zápasy. Knicks zabojujú o postup do finále súťaže proti lepšiemu z dvojice Detroit Pistons alebo Cleveland Cavaliers.
Vyrovnať sériu na 2:2 dokázali v Západnej konferencii hráči Minnesoty Timberwoles proti San Antoniu Spurs po triumfe 114:109.
Najvýraznejší podiel na tom mal 36-bodový Anthony Edwards, double-double ziskom 11 bodov a 13 doskokov zaznamenal francúzsky pivot Rudy Gobert.
NBA - 2. kolo play-off:
Semifinále Východnej konferencie
Philadelphia 76ers - New York Knicks 114:144
/stav série: 0:4, NY Knicks postúpili do finále konferencie/
Semifinále Západnej konferencie
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 114:109
/stav série: 2:2/