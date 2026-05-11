Najlepšie platený tréner NBA pokračuje. Warriors si ho poistili na ďalšie dva roky

Slávny tréner Steve Kerr bude pokračovať pri basketbalistoch Golden State Warriors, ktorých počas 12 rokov doviedol v NBA k štyrom titulom.
Jeho agenti povedali televízii ESPN, že Kerr sa s klubom Warriors dohodol na novej dvojročnej zmluve.
Opäť zostane najlepšie plateným trénerom. V uplynulej sezóne, v ktorej Golden State vypadli v predkole play-off, zarobil 17,5 milióna dolárov.
Kerr po vyradení Golden State tímom Phoenix Suns nevylúčil svoj koniec v klube. Po neúspešnom boji o postup do osemfinále mu vypršala zmluva.
„Chápem to. Keď sa séria skončí, niekedy je čas na novú krv a nové nápady,“ povedal po vyradení v polovici apríla.
K rozlúčke však nepríde a tréner amerických olympijských víťazov z Paríža bude pokračovať s tímom, s ktorým vyhral NBA v rokoch 2015, 2017, 2018 a 2022.
Predtým, než sa Kerr vydal na trénerskú dráhu, získal v zámorskej lige majstrovský prsteň päťkrát ako hráč.