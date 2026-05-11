Basketbalisti Slovana už ďalší mečbal nepremrhali. Vo finále vyzvú Levice

Tipos SBL - šiesty zápas semifinále play-off
BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 79:65 (38:28)
Najviac bodov: Medford 14, Pavelka, Thornton a James (11 doskokov) po 12 - Bailey 20, Ragland Jr. 13, Jones 10
Diváci: 1563
/konečný stav série: 4:2, Slovan postúpil do finále/
Basketbalisti BC Slovan Bratislava na druhý pokus spečatili postup do finále play off Tipos SBL.
V pondelkovom domácom dueli zdolali hráčov Nitra Blue Wings 79:65 a semifinálovú sériu ovládli celkovo 4:2 na zápasy.
Slovanisti sa v boji o titul stretnú s Levicami. Prvý zápas finále je na programe 17. mája.