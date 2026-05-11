Basketbalisti Slovana už ďalší mečbal nepremrhali. Vo finále vyzvú Levice

zľava Dimitrius Paul Underwood (Nitra) a Shamiel Shawn Stevenson (Slovan) (Autor: TASR)
TASR|11. máj 2026 o 21:06
V šiestom zápase zdolali Nitru o štrnásť bodov.

Tipos SBL - šiesty zápas semifinále play-off

BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 79:65 (38:28)

Najviac bodov: Medford 14, Pavelka, Thornton a James (11 doskokov) po 12 - Bailey 20, Ragland Jr. 13, Jones 10

Diváci: 1563

/konečný stav série: 4:2, Slovan postúpil do finále/

Basketbalisti BC Slovan Bratislava na druhý pokus spečatili postup do finále play off Tipos SBL.

V pondelkovom domácom dueli zdolali hráčov Nitra Blue Wings 79:65 a semifinálovú sériu ovládli celkovo 4:2 na zápasy.

Slovanisti sa v boji o titul stretnú s Levicami. Prvý zápas finále je na programe 17. mája.

Pavúk play-off Tipos SBL

