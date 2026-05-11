Najhorší tím základnej časti môže získať budúcu hviezdu. Lotériu vyhral po 16 rokoch

Washington Wizards hráč John Wall (vľavo) a zástupca komisára NBA Mark Tatum pózujú fotografom po tom, čo Tatum oznámil, že Wizards získali prvý výber v lotérii draftu NBA. (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. máj 2026 o 07:58
Lotéria zvýhodňuje slabšie tímy.

Právo prvého výberu v tohtoročnom drafte NBA pripadlo Washingtonu. Klub Washington Wizards vyhral v nedeľu tradičnú lotériu, ktorá zvýhodňuje slabšie tímy.

Najhorší tím základnej časti sezóny mal 14-percentnú šancu. Ako prví si budú môcť vyberať možné budúce hviezdy zámorskej basketbalovej ligy zástupcovia Washingtonu 23. júna v New York City.

Lotéria rozhoduje o poradí draftu od roku 1985. Washington, ktorý po odohraní základnej časti dosiahol bilanciu iba 17 víťazstiev a 65 prehier, ju vyhral prvýkrát po 16 rokoch. Vtedy, v roku 2010, získal Johna Walla.

Vysoko draftovaní by mali byť aj univerzitné hviezdy AJ Dybantsa, Cameron Boozer alebo Darryn Peterson. Ako druhý bude vyberať Utah Jazz, nasledovať budú Memphis Grizzlies a Chicago Bulls.

