Najhorší tím základnej časti môže získať budúcu hviezdu. Lotériu vyhral po 16 rokoch

Právo prvého výberu v tohtoročnom drafte NBA pripadlo Washingtonu. Klub Washington Wizards vyhral v nedeľu tradičnú lotériu, ktorá zvýhodňuje slabšie tímy.
Najhorší tím základnej časti sezóny mal 14-percentnú šancu. Ako prví si budú môcť vyberať možné budúce hviezdy zámorskej basketbalovej ligy zástupcovia Washingtonu 23. júna v New York City.
Lotéria rozhoduje o poradí draftu od roku 1985. Washington, ktorý po odohraní základnej časti dosiahol bilanciu iba 17 víťazstiev a 65 prehier, ju vyhral prvýkrát po 16 rokoch. Vtedy, v roku 2010, získal Johna Walla.
Vysoko draftovaní by mali byť aj univerzitné hviezdy AJ Dybantsa, Cameron Boozer alebo Darryn Peterson. Ako druhý bude vyberať Utah Jazz, nasledovať budú Memphis Grizzlies a Chicago Bulls.