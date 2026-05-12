VIDEO: Oklahoma sfúkla Lakers a postup má vo vrecku, Cleveland vyrovnal sériu

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander (Autor: TASR/AP)
TASR|12. máj 2026 o 07:45
ShareTweet0

Gilgeous-Alexander prispel k víťazstvu 35 bodmi.

Basketbalisti Oklahoma City Thunder sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NBA.

Obhajcovia titulu triumfovali vo štvrtom dueli 2. kola play-off na palubovke Los Angeles Lakers 115:110 a celú sériu vyhrali 4:0.

Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal v drese Oklahomy 35 bodov.

Hráči Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom zápase semifinále Východnej konferencie nad Detroitom Pistons 112:103 a vyrovnali stav série na 2:2.

Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.

NBA - štvrté zápasy 2. kola play-off:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 112:103

/stav série: 2:2/

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115

/konečný stav série: 0:4, Oklahoma City postúpila do konferenčného finále/

Pavúk play-off NBA

Basketbal

Basketbal

    Shai Gilgeous-Alexander
    Shai Gilgeous-Alexander
    VIDEO: Oklahoma sfúkla Lakers a postup má vo vrecku, Cleveland vyrovnal sériu
    dnes 07:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Oklahoma sfúkla Lakers a postup má vo vrecku, Cleveland vyrovnal sériu