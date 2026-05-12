VIDEO: Oklahoma sfúkla Lakers a postup má vo vrecku, Cleveland vyrovnal sériu

Basketbalisti Oklahoma City Thunder sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NBA.
Obhajcovia titulu triumfovali vo štvrtom dueli 2. kola play-off na palubovke Los Angeles Lakers 115:110 a celú sériu vyhrali 4:0.
Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal v drese Oklahomy 35 bodov.
Hráči Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom zápase semifinále Východnej konferencie nad Detroitom Pistons 112:103 a vyrovnali stav série na 2:2.
Donovan Mitchell prispel k triumfu Cavs 43 bodmi, 39 z nich zaznamenal v tretej a záverečnej štvrtine.
NBA - štvrté zápasy 2. kola play-off:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 112:103
/stav série: 2:2/
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115
/konečný stav série: 0:4, Oklahoma City postúpila do konferenčného finále/