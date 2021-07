Olympiáda Tokio 2020 / 2021: Jány bojoval vo finále, darilo sa Beňušovi (minúta po minúte)

Zatiaľ najlepší výsledok spomedzi slovenských reprezentantov na OH 2020 v Tokiu vybojoval Patrik Jány vo vzduchovej puške na 10 m. Vo finále skončil na 7. mieste.

Skúsená 36-ročná strelkyňa v prvých troch položkách kvalifikácie predviedla výkon 71 terčov (24-22-25) a zaradila sa medzi ašpirantky na postup do šesťčlenného finále.

Danka Barteková na OH Tokio 2020 / 2021. (Autor: TASR)

Patrik Jány zabojuje o medailu. Slovenský strelec postúpil do finále vzduchovej pušky na 10 m zo skvelého 4. miesta. To je na programe od 8.30 hod. Finále môžete sledovať na Sportnete ONLINE.

Trafila všetkých 25 terčov a zaradila sa na priebežné deviate miesto. Do finále sa prebojuje šestica najlepších. V kvalifikácii sa súťaží v piatich kolách.

Slovenská športová strelkyňa Danka Barteková nevzdáva boj o finále disciplíny skeet. V úvodných dvoch kvalifikačných kolách síce urobila štyri chyby, no v treťom dosiahla čistý zápis.

Patrik Jány na OH Tokio 2020 / 2021. (Autor: TASR)

7:25 V kvalifikácii sa darilo aj Mintálovej

Vodná slalomárka Eliška Mintálová napodobnila Mateja Beňuša a aj jej sa darilo v kvalifikácii. Priebežne sa dostala na prvé miesto a vedie aj po 16 pretekárkach.

7:22 Beňuš: Cieľ som splnil

Matej Beňuš bojuje v kvalifikácii vodných slalomárov. V C1 je po prvej jazde druhý za Slovincom Savšekom.

"Cieľ som splnil. Čas by mi na postup do semifinále mal stačiť. Trať sa mi až tak nepáčila, ale máme to všetci rovnaké. Pretekať v takom teple je veľmi únavné. Ešte 15 minút pred štartom som sa musel schladiť v bazéne. Druhú jazdu si pôjdem skôr užiť," reagoval Beňuš pre RTVS.