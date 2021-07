Skvelý výkon Beňuša. Suverénne vyhral kvalifikáciu

Beňuš mohol ísť do druhej časti kvalifikácie uvoľnene, keďže dobrý výsledok z úvodného vystúpenia mu takmer s určitosťou zaistil postup.

Účasť v elitnej pätnástke si prakticky zaistil už v prvej rozjazde, v ktorej časom 99,61 sekundy obsadil druhé miesto. V tej druhej prišiel do cieľa za 96,89 s a suverénne zvíťazil.

TOKIO. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil v Tokiu do olympijského semifinále v C1 .

Druhú jazdu zvládol, rovnako ako prvú, bez penalizácie, už po prvom medzičase mal slušný náskok, ktorý pretavil do najlepšieho času dňa.

Beňuš tak mohol byť po prvom súťažnom dni spokojný s výsledkom, no zároveň varoval, že ten vôbec nič neznamená: "Vyhral som, ale to nie je dôležité. Zajtrajší deň bude rozhodovať o tom, ako dopadnú preteky."

Beňuš išiel bez väčších problémov aj v prvej rozjazde, po prvom medzičase mal náskok pol sekundy pred Savšekom, v spodnej časti však mierne spomalil. Napriek tomu bol jedným zo štyroch pretekárov, ktorí dosiahli čas pod sto sekúnd.

"Cieľ som splnil. Čas by mi na postup do semifinále mal stačiť. Trať sa mi až tak nepáčila, ale máme to všetci rovnaké. Pretekať v takom teple je veľmi únavné. Ešte 15 minút pred štartom som sa musel schladiť v bazéne. Druhú jazdu si pôjdem skôr užiť," opísal Beňuš ešte po prvej jazde pre RTVS.

V semifinále sa predstaví pätnásť lodí.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021