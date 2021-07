Vyradili favorizovaných Rusov. Polášek s Kleinom idú po dráme ďalej

"Viedli sme 40:0 pri ich podaní hneď na začiatku a bola škoda, že sme ich nebrejkli. Ono je to dvojsečné, zvykne sa to nevyplatiť. Podržali sme si najbližšie dva servisy.

Za seba poviem, možno to bude znieť namyslene, že to bol pre nás jeden z najlepších možných súperov, išlo len o to nezľaknúť sa mien z toho dôvodu, že s hrou, ktorú máme, to sedelo. Vedel som, že keď budeme dobre servírovať, vytvoríme si šance.

Presne tak to aj bolo, že sme mali brejk v prvom sete a v druhom sme mali šance ešte pred brejkom. Na náš servis sa až do posledného gemu nehralo," povedal po výhre Polášek.

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021