Bieloruská šprintérka Cimanovská dostala povolenie súťažiť za Poľsko

VARŠAVA. Bieloruská atlétka Kryscina Cimanovská dostala povolenie od Svetovej atletiky (WA) súťažiť za Poľsko po tom, ako sa vzdala bežnej trojročnej čakacej lehoty na zmenu štátnej príslušnosti.

Dvadsaťšesťročná šprintérka sa zviditeľnila počas OH v Tokiu, keď odmietla nastúpiť na let späť do Bieloruska po vylúčení z olympiády.

Počas nej skritizovala trénerov za jej zaradenie do štafety na 4x400 metrov - disciplíny, v ktorej nikdy nesúťažila.

V liste Svetovej komisie pre kontrolu občianstva v atletike sa uvádza, že Cimanovská môže reprezentovať Poľsko od 6. augusta.